"NATO DA BOMBARDUJE NOVOSTI, RTS, PINK, INFORMER..." Blokaderi uputili jezive pretnje medijima
PROGRAMSKI direktor N1 Igor Božić gostovao je u programu uživo hrvatske N1 i tom prilikom učestvovao u skandaloznoj kampanji protiv sopstvene zemlje, a ubrzo potom su isplivale i stravične pretnje upućene srpskim medijima - RTS-u, Informeru, Srpskom Telegrafu, Novostima i mnogim drugim.
Božić je i ovog puta, kao i dosad, zdušno govorio protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i u jednom trenutku ga optužio kako postoji osnovan strah da će on "ugasiti N1 Srbija".
- N1 njemu predstavlja najveću pretnju jer bi bez N1 mogao mirno da vlada bez ikakve kritike i bez ijedne reči koja bi mogla da naruši njegov autoritet - pojadao se Igor Božić očigledno velikim prijateljima iz Hrvatske.
Potom je taj programski direktor N1 citirao predsednika Vučića koji je rekao da on nema nameru da gasi N1, a onda opet demantovao samog sebe pa rekao kako "on (Božić) veruje da će Vučić to uraditi".
Ovakve njegove izjave i lažne optužbe izazvale su monstruozne pretnje na društvenoj mreži Iks. Tako je korisnik koji se krije iza naloga "Svi smo mi Kristal Met Dejmon" pozvao na NATO bombardovanje medija u Srbiji. Da li treba podsećati na to da je 1999. godine zločinakom akcijom snaga Alijanse brutalno ubijeno 16 zaposlenih na RTS-u, a sada naše kolege novinari dozvoljavaju da njihove skandalozne izjave provociraju ovako zastrašujuće komentare?!
- Ako zabrane N1 i Nova NATO treba da bombarduje RTS, Pink, Informer, Večernje Novosti, Alo, Srpski Telegraf, B92, Tanjug, Prvu, Hepi - napisano je na nalogu "Svi smo mi Kristal Met Dejmon".
Naravno, ovu objavu je brže-bolje pojurila da podeli i ideološkinja blokadera i antisrpskinja, kvazinovinarka Biljana Lukić, što se vidi na fotografiji ispod.
(Informer)
BONUS VIDEO:
"SAD JE DOSTA!" Građani protiv blokada jasno poručili - Nećemo nasilje, više nećemo da ćutimo!
Preporučujemo
LUDILO NA N1: Blokaderi će sada da blokiraju novog vlasnika!
20. 08. 2025. u 21:16
NAJBOLESNIJA KAMPANjA NA N1!
20. 08. 2025. u 01:47
"PROLAZI VREME LUDILA!" Moćna poruka Vučića na Instagramu (VIDEO)
21. 08. 2025. u 09:50
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)