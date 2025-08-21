"NATO DA BOMBARDUJE NOVOSTI, RTS, PINK, INFORMER..." Blokaderi uputili jezive pretnje medijima

PROGRAMSKI direktor N1 Igor Božić gostovao je u programu uživo hrvatske N1 i tom prilikom učestvovao u skandaloznoj kampanji protiv sopstvene zemlje, a ubrzo potom su isplivale i stravične pretnje upućene srpskim medijima - RTS-u, Informeru, Srpskom Telegrafu, Novostima i mnogim drugim.

Božić je i ovog puta, kao i dosad, zdušno govorio protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i u jednom trenutku ga optužio kako postoji osnovan strah da će on "ugasiti N1 Srbija".

- N1 njemu predstavlja najveću pretnju jer bi bez N1 mogao mirno da vlada bez ikakve kritike i bez ijedne reči koja bi mogla da naruši njegov autoritet - pojadao se Igor Božić očigledno velikim prijateljima iz Hrvatske.

Potom je taj programski direktor N1 citirao predsednika Vučića koji je rekao da on nema nameru da gasi N1, a onda opet demantovao samog sebe pa rekao kako "on (Božić) veruje da će Vučić to uraditi".

Ovakve njegove izjave i lažne optužbe izazvale su monstruozne pretnje na društvenoj mreži Iks. Tako je korisnik koji se krije iza naloga "Svi smo mi Kristal Met Dejmon" pozvao na NATO bombardovanje medija u Srbiji. Da li treba podsećati na to da je 1999. godine zločinakom akcijom snaga Alijanse brutalno ubijeno 16 zaposlenih na RTS-u, a sada naše kolege novinari dozvoljavaju da njihove skandalozne izjave provociraju ovako zastrašujuće komentare?!

- Ako zabrane N1 i Nova NATO treba da bombarduje RTS, Pink, Informer, Večernje Novosti, Alo, Srpski Telegraf, B92, Tanjug, Prvu, Hepi - napisano je na nalogu "Svi smo mi Kristal Met Dejmon".

Naravno, ovu objavu je brže-bolje pojurila da podeli i ideološkinja blokadera i antisrpskinja, kvazinovinarka Biljana Lukić, što se vidi na fotografiji ispod.

