NE ZNA SE NI KO PIJE, NI KO PLAĆA MEĐU BLOKADERIMA I OPOZICIJOM: Đilas sada neće izbore, već tehničku vladu!
POTPUNI je haos među blokaderima i opozicijom u Srbiji.
Reklo bi se da se i tom odnosu ne zna - ni ko pije, ni ko plaća.
Naime, blokaderi veće mesecima traže izbore, a jedan od ideologa i vođa blokadera, Dragan Đilas, sada više neće izbore koje su do juče tražili.
Đilas, naime, sada želi tehničku vladu od 100 dana!
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) izjavio je tako juče za tajkunsku Novu S, da je tehnička vlada oročena na maksimum 100 dana sa nestranačkim ličnostima jedno od rešenja koje bi dovelo do "brzih i relativno fer i poštenih izbora"!
BONUS VIDEO:
"SAD JE DOSTA!" Građani protiv blokada jasno poručili - Nećemo nasilje, više nećemo da ćutimo!
Preporučujemo
SKUP PROTIV BLOKADA: Zrenjanin želi mir (VIDEO)
20. 08. 2025. u 22:16
NAJVEĆI SKUP PROTIV BLOKADA: Pančevo želi mir (VIDEO)
20. 08. 2025. u 21:48
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)