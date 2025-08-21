Politika

NE ZNA SE NI KO PIJE, NI KO PLAĆA MEĐU BLOKADERIMA I OPOZICIJOM: Đilas sada neće izbore, već tehničku vladu!

В.Н.

21. 08. 2025. u 08:44

POTPUNI je haos među blokaderima i opozicijom u Srbiji.

НЕ ЗНА СЕ НИ КО ПИЈЕ, НИ КО ПЛАЋА МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА И ОПОЗИЦИЈОМ: Ђилас сада неће изборе, већ техничку владу!

Reklo bi se da se i tom odnosu ne zna - ni ko pije, ni ko plaća. 

Naime, blokaderi veće mesecima traže izbore, a jedan od ideologa i vođa blokadera, Dragan Đilas, sada više neće izbore koje su do juče tražili. 

Đilas, naime, sada želi tehničku vladu od 100 dana!

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) izjavio je tako juče za tajkunsku Novu S, da je tehnička vlada oročena na maksimum 100 dana sa nestranačkim ličnostima jedno od rešenja koje bi dovelo do "brzih i relativno fer i poštenih izbora"!

"SAD JE DOSTA!" Građani protiv blokada jasno poručili - Nećemo nasilje, više nećemo da ćutimo!

