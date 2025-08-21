NE ZNA SE NI KO PIJE, NI KO PLAĆA MEĐU BLOKADERIMA I OPOZICIJOM: Đilas sada neće izbore, već tehničku vladu!

POTPUNI je haos među blokaderima i opozicijom u Srbiji.

Foto: Printskrin

Reklo bi se da se i tom odnosu ne zna - ni ko pije, ni ko plaća.

Naime, blokaderi veće mesecima traže izbore, a jedan od ideologa i vođa blokadera, Dragan Đilas, sada više neće izbore koje su do juče tražili.

Đilas, naime, sada želi tehničku vladu od 100 dana!

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) izjavio je tako juče za tajkunsku Novu S, da je tehnička vlada oročena na maksimum 100 dana sa nestranačkim ličnostima jedno od rešenja koje bi dovelo do "brzih i relativno fer i poštenih izbora"!

