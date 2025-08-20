Politika

SKUP PROTIV BLOKADA: Zrenjanin želi mir (VIDEO)

Novosti online

20. 08. 2025. u 22:16

NA 49 lokacija u Srbiji narod je ustao, građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli.

СКУП ПРОТИВ БЛОКАДА: Зрењанин жели мир (ВИДЕО)

Foto: Novosti

To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada.

Ovako je bilo u Zrenjaninu:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu