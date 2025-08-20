SKUP PROTIV BLOKADA: Zrenjanin želi mir (VIDEO)

NA 49 lokacija u Srbiji narod je ustao, građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli.

Foto: Novosti

To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Građani su ustali protiv blokada.

Ovako je bilo u Zrenjaninu: