STARA PAZOVA PROTIV BLOKADA: Želimo slobodu, da radimo, nema stajanja

В. Н.

20. 08. 2025. u 20:13

STAROPAZOVČANI su se okupili da podrže akciju "Građani protiv blokada" koja se održava u 50 gradova u Srbiji.

СТАРА ПАЗОВА ПРОТИВ БЛОКАДА: Желимо слободу, да радимо, нема стајања

Foto Novosti

Mi želimo slobodu, da se borimo, da radimo. Ne žalimo svađu među braćom. Želimo, iskreno, posao, život, napredak. nema stajanja, nema više ništa od toga. Samo napred.

