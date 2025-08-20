MOĆNE SLIKE IZ SOMBORA: Građani ustali protiv blokada i poslali jasne poruke (FOTO)
MOĆNE slike večeras stižu nam iz Sombora.
Građani su u ovom gradu večeras ustali u velikom broju i izašli na ulice, kako bi pokazali da im je dosta blokada.
Oni nose transparente sa jasnim porukama, kojima kažu - "Hoću mir!", "Hoću normalan život", "Želim da radim"!
Pogledajte kakva je večeras atmosfera u Somboru:
Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.
Preporučujemo
GRAĐANI PLANDIŠTA PROTIV BLOKADA: Neću da mi niko oduzima pravo na normalan život
20. 08. 2025. u 19:48
MASA LjUDI U ODžACIMA: Pogledajte snimak dronom (VIDEO)
20. 08. 2025. u 19:47
"JEDVA ČEKAMO DA SE SVE VRATI U NORMALU!" Temerin na ulicama protiv blokada (VIDEO)
20. 08. 2025. u 19:40
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)