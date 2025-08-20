MOĆNE SLIKE IZ SOMBORA: Građani ustali protiv blokada i poslali jasne poruke (FOTO)

MOĆNE slike večeras stižu nam iz Sombora.

Foto Novosti

Građani su u ovom gradu večeras ustali u velikom broju i izašli na ulice, kako bi pokazali da im je dosta blokada.

Oni nose transparente sa jasnim porukama, kojima kažu - "Hoću mir!", "Hoću normalan život", "Želim da radim"!

Foto Novosti

Pogledajte kakva je večeras atmosfera u Somboru:

Foto Novosti

Foto Novosti

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.