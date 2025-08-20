Politika

VRBAS PROTIV BLOKADA: Veliki broj ljudi izašao da iskaže svoju podršku skupu protiv blokada (FOTO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 19:04

I GRAĐANI Vrbasa su ustali protiv blokada! Narodu je dosta blokada, žele da se vrate normalnom životu.

Foto: Novosti

U centru Vrbasa se okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada.

Foto: Novosti

 

