GRAĐANI APATINA PROTIV BLOKADA: Velike kolone vozila, vijore se srpske trobojke (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:38

I GRAĐANI iz Apatina ustali su protiv blokada. Ljudima je dosta nasilja i nesigurnosti, žele stabilnost i normalan život.

ГРАЂАНИ АПАТИНА ПРОТИВ БЛОКАДА: Велике колоне возила, вијоре се српске тробојке (ВИДЕО)

Foto Novosti

Građani iz Apatina krenuli su u velkoj koloni kako bi dali podršku u borbi protiv blokada.

Iz automobila se vijore srpske trobojke. 

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

