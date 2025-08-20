GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Ustala je Loznica - "Hoću moju Srbiju nazad!" (VIDEO)
GRAĐANI su ustali širom Srbije jer žele nazad svoj normalan život. U Loznici se u centru grada već okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada.
Centar grada je pun, a lozničkim ulicama odjekuje muzika.
Pogledajte atmosferu iz ovog grada:
Građani su u Loznici razvili i transparente sa moćnim porukama:
"Hoću mir!", "Hoću svoju Srbiju nazad!", poručuju Lozničani dok se gradom vijore srpske trobojke:
Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.
