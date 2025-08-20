Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Ustala je Loznica - "Hoću moju Srbiju nazad!" (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:11 >> 18:41

GRAĐANI su ustali širom Srbije jer žele nazad svoj normalan život. U Loznici se u centru grada već okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Устала је Лозница - Хоћу моју Србију назад! (ВИДЕО)

Foto Novosti

Centar grada je pun, a lozničkim ulicama odjekuje muzika. 

Pogledajte atmosferu iz ovog grada: 

Građani su u Loznici razvili i transparente sa moćnim porukama: 

Foto Novosti

Na jednom od njih piše: Hoću da se krećem slobodno!

Foto Novosti

"Hoću mir!", "Hoću svoju Srbiju nazad!", poručuju Lozničani dok se gradom vijore srpske trobojke:

Foto Novosti

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu