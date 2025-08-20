ŠTA SE KRIJE IZA SLUČAJA NIKOLINE SINĐELIĆ: Hibridni rat protiv Srbije na vrhuncu (VIDEO)

SRBIJA nije samo pod udarom ulice, već i dobro organizovane medijsko-poliitčke operacije.

Foto: Profimedia

U središtu te "fols fleg" operacije - Nikolina Sinđelić, predstavljena kao "studentkinja". Ali Nikolina je članica stranke Mikija Aleksića i deo NVO sektora!

Iznosi teške optužbe protiv policije - bez ijednog dokaza, prijave ili lekarskog izveštaja.

Prijavu ne podnosi lično, već preko stranke Zdravka Ponoša. Sve deluje kao plan, a ne spontana reakcija.

U igru ulaze NVO, prozapadna opozicija čiji je Nikolina aktivni član i strani mediji koji prenose sve kao istinu.

Cilj je razbijanje ugleda policija i tužilaštva, poslednje linije odbrane države.

Slučaj "Garaža" nije izolovan. On je deo hibridnog rata protiv institucija. Jer slaba država je laka meta.