ŠTA SE KRIJE IZA SLUČAJA NIKOLINE SINĐELIĆ: Hibridni rat protiv Srbije na vrhuncu (VIDEO)
SRBIJA nije samo pod udarom ulice, već i dobro organizovane medijsko-poliitčke operacije.
U središtu te "fols fleg" operacije - Nikolina Sinđelić, predstavljena kao "studentkinja". Ali Nikolina je članica stranke Mikija Aleksića i deo NVO sektora!
Iznosi teške optužbe protiv policije - bez ijednog dokaza, prijave ili lekarskog izveštaja.
Prijavu ne podnosi lično, već preko stranke Zdravka Ponoša. Sve deluje kao plan, a ne spontana reakcija.
U igru ulaze NVO, prozapadna opozicija čiji je Nikolina aktivni član i strani mediji koji prenose sve kao istinu.
Cilj je razbijanje ugleda policija i tužilaštva, poslednje linije odbrane države.
Slučaj "Garaža" nije izolovan. On je deo hibridnog rata protiv institucija. Jer slaba država je laka meta.
