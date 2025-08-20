SRAMNI POKUŠAJ TAJKUNSKIH MEDIJA! Vučević: Šokiralo me što su probali da opravdaju nasilje

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević šokiran je, kako je rekao na Televiziji Pink, time što tajkunski mediji pokušaju da opravdaju nasilje koje se dešavalo u gradovima Srbije i za to optužuju članove SNS-a, građane i patriote.

Foto V. Danilov

- Ono što me je šokiralo je da su tajkunski mediji pokušali da opravdaju nasilje koje se dešavalo u gradovima Srbije i da optuže članove SNS, građane, patriote, koji su bili ispred prostorijama SNS-a. Nisu krivi oni koji su krenuli da napadnu i sruše, nego ljudi koji su bili u prostorijama. Nije kriv razbojnik koji je krenuo da opljačka stan, već porodica koja živi u njemu. Krivi su oni koji su bili i stajali u svojim prostorijama, a ne koji su napali tuđ prostor. Prvo sam bio u prostorijama, pa nisam bio. Naravno da sam bio sa svojim sinom i čast mi je da sam bio i branio veru u pristojnu Srbiju. Ne mogu da unište ideju, program, duh i veru u ljudima. Nije politička stranka prostor izraženim u kvadratnim metrima. Hteli su da poubijali ljude. Zahvalan sam i pripadnicima Kobri koji su bili sa mnom, oni su bili tamo jer sam ja štićena ličnost. Vidim da blokaderi obmanjuju javnost - rekao ej Vučević.

Vučević je potvrdio da ima pravo na obezbeđenje jer je bio ministar odbrane i premijer.

Vrši se dehumanizacija, kriminalizacija svih onih koji drugačije mesto, pre svega Aleksandra Vučića, jasno je rekao Vučević.

- Mi smo sendvičari, batinaši, a oni su studenti, profesori, bajkeri. Kada oni vrše nasilje to je legitimna akcija, kada policija minimalno sprovodi prava koja ima onda je to represija. Kada oni spaljuju tuđe kuće, onda je to pravo i pravda. Sve su izokrenuli. Nesporno je da imamo otpora po mnogim segmentima duboke države, videli smo da su deklasirali i devastirali državne univerzitete. Naši fakulteti gube mesto na listama svetskih univerziteta, novosadski je ispao sa Šangajske liste. Isto tako napad imamo napad na državu kroz spavače u sistemu pravosuđa. Verujem da će vrlo brzo predsenik države i Vlada izaći sa merama kako da vratimo državu državu građanima Srbije. To je veliki i važan zadatak pred državnim rukovodstvom. Mislim da većinska Srbija to očekuje kao reakciju. Da se nekom od tih sudija ne daj Bože pojavi u kvartu, zamisite kakva bi reakcija bila - naveo je Vučević.

