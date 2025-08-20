Politika

NAŠI NEPRIJATELJI ŽELE DA SRBIJA GORI! Ukrajinski i Šolakovi mediji huškaju na prolivanje srpske krvi

V.N.

20. 08. 2025. u 08:40

UKRAJINSKI i Šolakovi mediji pozivaju na prolivanje srpske krvi po uzoru na Majdan.

НАШИ НЕПРИЈАТЕЉИ ЖЕЛЕ ДА СРБИЈА ГОРИ! Украјински и Шолакови медији хушкају на проливање српске крви

Foto: Printskrin

Neprijatelji države Srbije i srpskog naroda nikako da shvate da jednu domovinu imamo. Umesto da se smire, oni pozivaju na rat i prolivanje krvi našeg naroda.

Foto: Printskrin

 

Šolakovi mediji, po uzoru na ukrajinske, pozivaju na još jedan Majdan, ovoga puta u našoj Srbiji. Malo je, valjda, ukrajincima jedan Majdan i njihov rat, nego žele da gori Srbija!

 

