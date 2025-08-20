Politika

KRVOLOČNI KRIMINALAC "HEROJ" BLOKADERA! Ubijao i mleo ljude pa pravio ćevape od njih

В. Н.

20. 08. 2025. u 08:17

ADVOKAT blokadera Ivan Ninić divi se Marku Miljkoviću - najbližem saradniku Belivuka, čiji je klan bez imalo milosti ubijao ljude, mleo ih i pravio ćevape od njih!

КРВОЛОЧНИ КРИМИНАЛАЦ ХЕРОЈ БЛОКАДЕРА! Убијао и млео људе па правио ћевапе од њих

Foto: Printscreen

- Marko Miljković je u pritvoru psihički razorio Tomu Monu, kažu, da su čuvari morali da ga mole da spusti loptu - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa