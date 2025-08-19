Politika

ZVAO SAM SVE, OD ČOVEKA DO ČOVEKA: Dačić o širenju lažnih informacija o navodno prebijenom dečaku iz Valjeva

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 16:00

MINISTAR policije Ivica Dačić na današnjoj konferenciji za medije odgovorio je na lažne informacije blokadera o navodno prebijenom dečaku iz Valjeva

Foto: Printskrin/TV Pink

Izjavu ministra Dačića prenosimo u celosti:

- Ne može da se izbegne odgovornost od potpisnika ovog pisma rektorskog kolegijuma. Pa ljudi, dato je zeleno svetlo da se prebija policija. Ili ćete vi imati zeleno svetlo, a svi ostali crveno. Molim sve da ne zloupotrebljavaju neistine. Ja sam pre dva dana sate proveo tražeći ko je taj povređen u Valjevu za kog su objavili da je umro. Zvao sam i ministra, i službenike iz Valjeva, i zamenika direktora bolnice. Pričali su da je dete u pitanju. U isto vreme je doveden jedan od 50-60 godina koji se povredio, zvali smo čak i porodicu da pitamo kako se povredio. Pao sa merdevina. Direktor policije je zvao, iz bolnice su pitali sve pacijente kako se osećaju, od čoveka do čoveka su išli! Kao što su već jednom pokušali da zloupotrebe samoubistvo jednog dečka, navodeći da je to uradio zbog policijske brutalnosti - naglasio je Dačić.

