Politika

SKANDAL! Sudija blokader oslobodio jednog od najvećih blokaderskih nasilnika!

В.Н.

19. 08. 2025. u 14:48

SUDIJA Miloš Labudović, koji je pustio na slobodu nasilnika povratnika Marka Marjanovića, na Iksu poznatog kao Kristal Met Dejmon, u januaru je potpisao podršku blokaderima.

СКАНДАЛ! Судија блокадер ослободио једног од највећих блокадерских насилника!

Foto: Novosti

Skandalozna odluka, naročito ako se zna da je Marjanović krivično delo počinio dok je bio pod sudskom zabranom prisustvovanja javnim skupovima i korišćenja društvenih mreža.

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

 

