BLOKADERI U BOLESNOJ KAMPANJU LAŽI KOJA IMA ZA CILJ DVE STVARI: Borko bi da ogadi narodu Srbe koji žive van Srbije (VIDEO)

BIVŠI član Demokratske stranke i blokader Borko Stefanović izneo je sramne laži protiv predsednika Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Foto: Printskrin

- Građani treba da znaju da on ovih dana ozbiljno se dogovara i razmišlja da Milorad Dodik bude kandidat za predsednika Srbije, pošto vučić više ne može on hoce da se vrati na mesto premijera. On priprema Mileta Dodika da postane predsednik Srbije - izjavio je Stefanović.

Blokaderi u bolesnoj kampanju laži koja ima za cilj dve stvari:

Ogaditi Srbiji srbe iz Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore i naterati državu da prestane da pruža podršku, brine i pomaže srbe van Srbije.

Sledeći napad blokadera biće intenizvna kampanja protiv srba sa KiM, a zatim i pritisak na Vučića da se prizna lažna drzava Kosovo!