BLOKADERI NOMINOVANI ZA NAGRADU KOJU JE RANIJE DOBIO I ADEM DEMAĆI - VOĐA OVK I IDEOLOG ALJBINA KURTIJA!

N1 ponosno prenosi vest da su evropska poslanica Irena Joveva i poslanik Helmut Brandšteter predložili srpske studente blokadere za nagradu Saharov za slobodu mišljenja.

Foto: Profimedia

Tu istu nagradu je 1991. dobio i Adem Demaći - politički vođa OVK, zagovornik nasilnog pripajanja tzv. Kosova Albaniji i politički otac i ideolog Aljbina Kurtija koji je više puta davao podršku blokaderima!

Među nominovanima za ovu "nagradu" je bio i Alija Izetbegović - ratni zločinac koji za to nikada nije odgovarao (pobijeno skoro 30.000 Srba u BiH), islamski fundamentalista, tvorac "Islamske deklaracije"!

