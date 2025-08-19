Politika

BLOKADERI NOMINOVANI ZA NAGRADU KOJU JE RANIJE DOBIO I ADEM DEMAĆI - VOĐA OVK I IDEOLOG ALJBINA KURTIJA!

V.N.

19. 08. 2025. u 09:34

N1 ponosno prenosi vest da su evropska poslanica Irena Joveva i poslanik Helmut Brandšteter predložili srpske studente blokadere za nagradu Saharov za slobodu mišljenja.

БЛОКАДЕРИ НОМИНОВАНИ ЗА НАГРАДУ КОЈУ ЈЕ РАНИЈЕ ДОБИО И АДЕМ ДЕМАЋИ - ВОЂА ОВК И ИДЕОЛОГ АЉБИНА КУРТИЈА!

Foto: Profimedia

Tu istu nagradu je 1991. dobio i Adem Demaći - politički vođa OVK, zagovornik nasilnog pripajanja tzv. Kosova Albaniji i politički otac i ideolog Aljbina Kurtija koji je više puta davao podršku blokaderima!

Među nominovanima za ovu "nagradu" je bio i Alija Izetbegović - ratni zločinac koji za to nikada nije odgovarao (pobijeno skoro 30.000 Srba u BiH), islamski fundamentalista, tvorac "Islamske deklaracije"!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 52

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!