BLOKADERI NOMINOVANI ZA NAGRADU KOJU JE RANIJE DOBIO I ADEM DEMAĆI - VOĐA OVK I IDEOLOG ALJBINA KURTIJA!
N1 ponosno prenosi vest da su evropska poslanica Irena Joveva i poslanik Helmut Brandšteter predložili srpske studente blokadere za nagradu Saharov za slobodu mišljenja.
Tu istu nagradu je 1991. dobio i Adem Demaći - politički vođa OVK, zagovornik nasilnog pripajanja tzv. Kosova Albaniji i politički otac i ideolog Aljbina Kurtija koji je više puta davao podršku blokaderima!
Među nominovanima za ovu "nagradu" je bio i Alija Izetbegović - ratni zločinac koji za to nikada nije odgovarao (pobijeno skoro 30.000 Srba u BiH), islamski fundamentalista, tvorac "Islamske deklaracije"!
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
