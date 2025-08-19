MALI SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA GRAĐANE: Od prvog oktobra idemo sa vanrednim povećanjem minimalne zarade od 9.4 odsto

MINISTAR Finansija Siniša Mali gostovao je na televiziji Pink gde je govorio o predstojećim ekonomskim merama za život Srbije.

Foto: Printskrin

Na početku razgovora ministar se osvrnuo i na povećanje minimalne cene rada.

- Samo da podsetim da već od prvog oktobra ove godine, za nekih mesec i po dana idemo sa vanrednim povećanjem minimalne zarade od 9.4 odsto, to smo dogovorili na Socijalno-ekonomskom savetu - poručio je Mali.

- Dakle, sa 457 evra, što je minimalna zarada, od prvog oktobra idemo na 500 evra. Predlog Vlade je da držimo tu dinamiku stalnog povećanja i da 10,1 odsto je naš predlog, da idemo na 550 evra. Mi smo prvog januara ove godine podigli minimalnu zaradu za 13.7 odsto, sada još od prvog oktobra 9.4 odsto, i kad dogovorimo ovo povećanje od naredne godine, to vam je kumulativno povećanje minimalne zarade od 37 odsto za samo 12 meseci, to se nikada nije desilo u istoriji.

- Pre desetak godina je bilo pola miliona ljudi koji su primali minimalnu zaradu, danas je to 91 hiljada i to hoćemo da smanjimo. Važno je podizati minimalnu zaradu jer ona utiče na prosečnu platu.

- Mi smo kroz program Srbija 2027 rekli da imamo tri cilja: jedno je povećanje minimalne zarade do nivoa od 650 evra, prosečna plata do 2027. godine da bude 1400 evra i to ćemo ispuniti, penzija 650 evra, takođe.

Ministar je podsetio da ne možete uvek brzo da povećavate minimalne zarade da ne bi došlo do otpuštanja jer onda ljudi rade na crno, a to treba izbegavati.

- Uprkos ovim blokadama i svim problemima naša ekonomija i dalje raste. Sa druge strane imamo rekordnu nisku nezaposlenost od 9.1 odsto. Da podsetim građane, u vreme Aleksića i opozcije koja žele da se vrate na vlast, nezaposlenost je bila 25.9 odsto. Mi i dalje imamo u Srbiji da se otvaraju fabrike.

Mali se potom osvrnuo na ekonomske mere koje će predsednik Srbije Aleksandar Vučić da predstavi za vikend.

- Idemo sa jedne strane podizanjem minimalne zarade, a sa druge smanjujemo cene, imate dupli efekat. Što se tiče mera, radimo marljivo na tome, čitava Vlada radi na tome. Nama je cilj da kroz analizu marži i u veleprodaji i maloprodaji napravimo sistem kontrole tako da kroz ograničenje marži, tako da neko ne zloupotrebi svoju poziciju, dođemo do sistemskog rešenja za kontrolu cena ne bi li cene došle dole. Ali ne samo da te akcije bude na nedelju dana već dugoročno.

On je tom prilikom govorio o teroru blokadera koji građani trpe svakodnevno.

- Tu vrstu terorizma i nasilja koju građani vide svako veče, to je nepojmljivo. Imate maskirane ljude koji su nam oteli i Valjevo i Novi Sad, mene duša boli kad vidim uveče Beograd i Novi Sad prazne... Nema ni noćnog života, pa ko će da izađe napolje kad ne znate da li će neko da baci kamenicu, petardu... Taj teror se nastavlja bez ikakve ideje, a sve veći broj građana to vidi, nema tu ni suštine ni politike, sem nasilja i terora... - rekao je Siniša Mali.