PISMO DUŠANA JANJIĆA - DOKAZ O OBOJENOJ REVOLUCIJI! Rovari kod stranaca protiv svoje zemlje i traži smenu Vučića!

KURIR je ekskluzivno došao do pisma Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Pismo do kojeg smo došli eklatantan je primer obojene revolucije koja se u Srbiji mesecima sprovodi s ciljem stvaranja haosa, i smene legitimno izabrane vlasti!

-Zbog ozbiljnih bezbednosnih izazova, poseban fokus je na ulozi predsednika, Saveta za nacionalnu bezbednost i bezbednosno-obaveštajnih službi. Ne pitanje "ko će zameniti Vučića", već kako omogućiti demokratsku smenu i miran prenos vlasti, piše u non pejperu koji je Dušan Janjić poslao 13. avgusta, a koji je kako je naveo - namenjen domaćim i međunarodnim društvenim, poslovnim, političkim i drugim akterima čije aktivnosti utiču na tok aktuelne krize u Srbiji.

Janjić pod plaštom lažne "brige za svoju zemlju" poslao je ovaj zuzetno problematičan dokument koji je Kurir otkrio, na više adresa, detaljno objašnjavajući šta je potrebno da stranci urade, zahtevajući od stranih ambasada njihovo aktivno uključivanje u procese smene i razvlašćivanja predsednika Republike!

Foto printskrin Kurir

Ovakav pristup predstavlja direktno narušavanje demokratskog poretka i pokušaj delegitimizacije institucija sistema mimo ustavom predviđenih procedura.

Posebno zabrinjava činjenica da se pomoć traži od stranih aktera, čime se narušava suverenitet zemlje i destabilizuje politički ambijent.

Institucije Republike jasno ističu da je politički legitimitet moguće menjati isključivo kroz demokratske izbore i volju građana, a ne kroz vaninstitucionalne pritiske i pozive na intervenciju spolja.

Očekuje se da će ovaj slučaj biti predmet pažnje nadležnih organa, dok se od javnosti i međunarodnih partnera traži da nedvosmisleno osude ovakve pokušaje podrivanja ustavnog poretka, čime bi pokazali da nisu deo obojene revolucije koju određene snage pokušavaju da sprovedu poslednjih devet meseci.

Ovaj dokument poslat je stranim ambasadama na engleskom jeziku.

(Kurir.rs)