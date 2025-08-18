POPOVIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Srbiji da ostane najpovoljnija cena gasa u Evropi

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović sastao se danas sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

FOTO: Kabinet ministra Popovića

Tema sastanka bila je unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije, sa posebnim fokusom na strateške oblasti kao što su energetika, inovacije, industrija, poljoprivreda, veštačka inteligencija, robotika i nove tehnologije. Razmatrane su mogućnosti za jačanje partnerstva u ovim sektorima, koji su od velike važnosti za budući ekonomski razvoj obe zemlje.

Istaknut je značaj daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu globalnih ekonomskih izazova.

- Srbija i Rusija su bratske zemlje sa izvanrednim političkim odnosima. Naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo u ekonomskoj sferi. Srbija trenutno ima najpovoljniju cenu gasa u Evropi i mi se trudimo da tako i ostane, uz istovremeno jačanje našeg partnerstva na svim poljima - rekao je Popović.



Istakao je da srpsko-rusko prijateljstvo ima dugu istoriju koja se proteže kroz vekove i izrazio zahvalnost ambasadoru Bocan Harčenku za izuzetnu podršku koju Rusija pruža Srbiji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, kao i za pomoć u drugim međunarodnim pitanjima. Nastavak kontinuiranog jačanja partnerstva između dva bratska naroda ostaje naš zajednički cilj.