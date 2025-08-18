POPOVIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Srbiji da ostane najpovoljnija cena gasa u Evropi
Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović sastao se danas sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Tema sastanka bila je unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije, sa posebnim fokusom na strateške oblasti kao što su energetika, inovacije, industrija, poljoprivreda, veštačka inteligencija, robotika i nove tehnologije. Razmatrane su mogućnosti za jačanje partnerstva u ovim sektorima, koji su od velike važnosti za budući ekonomski razvoj obe zemlje.
Istaknut je značaj daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu globalnih ekonomskih izazova.
- Srbija i Rusija su bratske zemlje sa izvanrednim političkim odnosima. Naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo u ekonomskoj sferi. Srbija trenutno ima najpovoljniju cenu gasa u Evropi i mi se trudimo da tako i ostane, uz istovremeno jačanje našeg partnerstva na svim poljima - rekao je Popović.
Istakao je da srpsko-rusko prijateljstvo ima dugu istoriju koja se proteže kroz vekove i izrazio zahvalnost ambasadoru Bocan Harčenku za izuzetnu podršku koju Rusija pruža Srbiji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, kao i za pomoć u drugim međunarodnim pitanjima. Nastavak kontinuiranog jačanja partnerstva između dva bratska naroda ostaje naš zajednički cilj.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)