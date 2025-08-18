Politika

POPOVIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Srbiji da ostane najpovoljnija cena gasa u Evropi

D. Milinković

18. 08. 2025. u 14:52

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović sastao se danas sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ПОПОВИЋ СА БОЦАН-ХАРЧЕНКОМ: Србији да остане најповољнија цена гаса у Европи

FOTO: Kabinet ministra Popovića

Tema sastanka bila je unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije, sa posebnim fokusom na strateške oblasti kao što su energetika, inovacije, industrija, poljoprivreda, veštačka inteligencija, robotika i nove tehnologije. Razmatrane su mogućnosti za jačanje partnerstva u ovim sektorima, koji su od velike važnosti za budući ekonomski razvoj obe zemlje.

Istaknut je značaj daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu globalnih ekonomskih izazova.

- Srbija i Rusija su bratske zemlje sa izvanrednim političkim odnosima. Naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo u ekonomskoj sferi. Srbija trenutno ima najpovoljniju cenu gasa u Evropi i mi se trudimo da tako i ostane, uz istovremeno jačanje našeg partnerstva na svim poljima - rekao je Popović.

Istakao je da srpsko-rusko prijateljstvo ima dugu istoriju koja se proteže kroz vekove i izrazio zahvalnost ambasadoru Bocan Harčenku za izuzetnu podršku koju Rusija pruža Srbiji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, kao i za pomoć u drugim međunarodnim pitanjima. Nastavak kontinuiranog jačanja partnerstva između dva bratska naroda ostaje naš zajednički cilj.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije
Politika

0 5

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije

OTKRIVENO je pismo Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a to pismo je na Iksu komentarisala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

18. 08. 2025. u 17:39

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)