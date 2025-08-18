Politika

OPŠTA TUČA OKO BLOKADERSKE LISTE! Opoziciju neće, Alek Kavčić "ugurao" ova tri imena, a pravi rat izbio zbog Sava Manojlovića!

В.Н.

18. 08. 2025. u 14:43

BLOKADERI na svojoj listi kandidata za parlamentarne izbore (koji, inače, nisu ni raspisani) ne žele opozicione političare: predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, njegovu potpredsednicu Mariniku Tepić, lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića, ali ni one desno orijentisane poput predsednika Demokratske stranke Miloša Jovanovića i lidera pokreta "Mi - snaga naroda" Branimira Nestorovića, saznaje Kurir iz dobro obaveštenih izvora!

Foto: Profimedia

Na listi će se, međutim, naći rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, ali i advokati Zdenko Tomanović i Božidar Prelević. Njih trojica će biti na listi na zahtev biznismena Aleka Kavčića, koji finansira blokadere.

Kako se saznaje, opšta "tuča" vodi se oko toga da li Savo Manojlović iz pokreta "Kreni-promeni" treba da se nađe na pomenutoj listi!

Podsetimo, mediji su već pisali o prepucavanju između blokadera i opozicije. Nakon haosa na ulicama, predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u svom podkastu rekao je da je prelazna vlada rešenje za izlazak iz krize, nakon čega je usledio oštar odgovor blokadera, a zbog sličnog stava na tapetu blokadera bio je i Srđan Milivojević.

