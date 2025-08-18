PROTESTI U SRBIJI SVE NASILNIJI: Da li NVO organizuju državni udar po ukrajinskom scenariju? (VIDEO)

BLOKADE u Srbiji traju već devet meseci i iako su počeli kao građanski bunt zbog pada nadstrešnice i pogibije ljudi u Novom Sadu, vremenom su dobili političku konotaciju, a blokaderi su pokazali svoje pravo lice. Poslednjih dana poprimili su izraženije oblike nasilja. Paljenje kontejnera, sukobi sa policijom, demoliranje imovine i blokade saobraćajnica sve češće postaju svakodnevna slika u većim gradovima.

Foto: Profimedia

Organizatori protesta pod plaštom borbe za demokratiju prave haos na ulicama srpskih gradova. U javnosti se sve češće postavlja pitanje – da li je reč o spontanom izrazu nezadovoljstva ili o scenariju koji se kreira spolja, kroz mrežu nevladinih organizacija i političkih grupacija.

Slične dileme mogle su se čuti i u Ukrajini neposredno pre početka Evromajdana u novembru 2013. Tada je poslanik u ukrajinskom parlamentu javno optužio da Sjedinjene Američke Države pripremaju građanski rat i da se u američkoj ambasadi u Kijevu, preko nevladinih organizacija, organizuje državni udar.

Evromajdan je u početku bio protest protiv odluke tadašnje vlade da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Vrlo brzo prerastao je u šire nezadovoljstvo, a zatim i u krvave sukobe sa hiljadama žrtava i konačno političku smenu vlasti. Opozicija i deo međunarodne zajednice govorili su o revoluciji i demokratskoj promeni, dok su tadašnje vlasti i njihovi saveznici tvrdili da se radi o spolja podstaknutom pokušaju rušenja sistema.

Poređenje sa Srbijom nije slučajno. Protesti postaju oštriji i nasilniji a deo javnosti upozorava da se ponavlja scenario destabilizacije kroz ulične nemire i institucionalni pritisak.

Tada su sukobi u Kijevu eskalirali do tačke bez povratka. Za sada, Srbija je još u fazi protesta koji, iako nasilni, nisu prerasli u masovno krvoproliće. Ali činjenica da paralela sa Evromajdanom uopšte postoji – upozorava da bi naredni meseci mogli biti ključni za političku i bezbednosnu stabilnost države.