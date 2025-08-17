OSTALO JE SAMO JOŠ DA UBIJAJU Vućić: Ukoliko se budemo plašili neće ostati ništa od nas ni od naše države

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je poruku građanima Srbije.

Foto: Novosti

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Moje pitanje za sve. Koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je, upozorenje koje dajem i sebi i koje sam dao mojim prijateljima iz policije koji se muče, danonoćno rade, ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. I to vam govorim na najotvoreniji način. Sve drugo su već uradili, ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam preterao, ja vam kažem, pitanje je dana kada će se to dogoditi. Bukvalno je pitanje dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici, i tada će reći, „Ovde je sve uredu, revoltirani građani mirno su ubili tog i tog“. I zvuči vam kao parodija, nije parodija. Ovo radim zbog istorije, da ne bi bilo da nisam upozorio na vreme. Ili ćemo mi da branimo vrednosti, normalnog, pristojnog i demokratskog života, ili ćemo da imamo to da nam dolaze po kućama, šišaju ćerke, tuku žene, majke, a mi da stojimo i gledamo, i da se sakrivamo u mišiju rupu, da ne smemo da živimo i da ne smemo da izlazimo nigde. Ukoliko se budemo plašili ni od nas, ni od naše države, ni od svega onaoga što za šta smo živeli sve ove godine, decenije, za šta smo se borili neće ostati ništa.