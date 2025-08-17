OSTALO JE SAMO JOŠ DA UBIJAJU Vućić: Ukoliko se budemo plašili neće ostati ništa od nas ni od naše države
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je poruku građanima Srbije.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Moje pitanje za sve. Koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je, upozorenje koje dajem i sebi i koje sam dao mojim prijateljima iz policije koji se muče, danonoćno rade, ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. I to vam govorim na najotvoreniji način. Sve drugo su već uradili, ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam preterao, ja vam kažem, pitanje je dana kada će se to dogoditi. Bukvalno je pitanje dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici, i tada će reći, „Ovde je sve uredu, revoltirani građani mirno su ubili tog i tog“. I zvuči vam kao parodija, nije parodija. Ovo radim zbog istorije, da ne bi bilo da nisam upozorio na vreme. Ili ćemo mi da branimo vrednosti, normalnog, pristojnog i demokratskog života, ili ćemo da imamo to da nam dolaze po kućama, šišaju ćerke, tuku žene, majke, a mi da stojimo i gledamo, i da se sakrivamo u mišiju rupu, da ne smemo da živimo i da ne smemo da izlazimo nigde. Ukoliko se budemo plašili ni od nas, ni od naše države, ni od svega onaoga što za šta smo živeli sve ove godine, decenije, za šta smo se borili neće ostati ništa.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
