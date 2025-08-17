HULIGANI NEĆE USPETI Reakcije članova SNS: Podiglo se sve što mrzi Srbiju protiv predsednika Srbije

ČLANOVI SNS reagovali su na izjave "probuđenog" Borka Stefanovića povodom obraćanja Aleksandra Vučića.

Dejan Bulatović:Podiglo se sve što mrzi srbiju protiv predsednika Srbije



Čudo se desilo, pa se probudio i Borko Stefanović, da i on prozbori koju izdajničku, a da mu je to dozvolila Marinika Tepić koja ima primat na sve što je protv Srbije i Aleksandra Vučića.



Seća ga se naš narod na barikadama na administrativnoj liniji Kosova i Metohije, kako se izdajnički poneo i koliko nas je to kasnije koštalo kao narod i državu.

Borko Stefanović je sramota ljudska, najgori primer političara, koga se stidi svaki ispravan srbin. Pa on nije uspeo ni svoje ime da sačuva, nego je zbog potrebe usko stranačkih interesa u izbornoj kampanji i ime da promeni.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ponos Srbije, brana svakom kriminalu, svakom ustaštvu i fašizmu, stub i vizija razvijene ekonomski snažne Srbije ali i temelj i garant demokratske Srbije.

Živela Srbija, Živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Starović: Opozicija zaglavljena u `90.

Borko Stefanović iznova dokazuje da srpska opozicija nikako ne može da izađe iz matrice 90-ih, a samim tim ni da ponudi građanima bilo šta dostojno savremenog doba. U sopstvenoj nemoći i bezidejnosti, priviđa mu se poslednja konferencija za medije Slobodana Miloševića.

Međutim, za razliku od toga vremena koje priziva, narod Srbije je danas dovoljno politički sazreo da ne nasedne na trikove obojene revolucije, koja bi mu donela samo bedu, propadanje, gubitak suverenosti i slobode.

Srpski narod i država na čelu sa predsednikom Vučićem će se izboriti sa huliganima koji pokušavaju da je sruše, uprkos podršci koju im pružaju Borko Stefanović i drugi domaći i strani mentori, poručio je Nemanja Starović.