VUČIĆ: Ponosan sam što ne pripadam stranci koja je spalila bilo čije prostorije, već što sam član one čije su prostorije spaljene

В.Н.

17. 08. 2025. u 14:02

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

ВУЧИЋ: Поносан сам што не припадам странци која је спалила било чије просторије, већ што сам члан оне чије су просторије спаљене

Foto: Instagram printskrin

- Dok dišem i dok krv teče mojim venama boriću se za Srbiju i pobedićemo ovo zlo. - poručio je Vučić.

- Ja sam ponosan što ne pripadam političkoj stranci koja je spalila bilo čije prostorije. Naprotiv. Što sam član one stranke čije su prostorije spaljene. Ponosan sam i to mi daje snagu i energiju da se borim još jače i još više. I kao što sam rekao, dok dišem, i dok krv teče mojim venama suprostavljaću im se i boriti za Srbiju i sa narodom i građanima Srbije pobedićemo ovo zlo.  - poručio je Vučić.

