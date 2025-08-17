VUČIĆ: Ponosan sam što ne pripadam stranci koja je spalila bilo čije prostorije, već što sam član one čije su prostorije spaljene

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

Foto: Instagram printskrin

- Dok dišem i dok krv teče mojim venama boriću se za Srbiju i pobedićemo ovo zlo. - poručio je Vučić.

- Ja sam ponosan što ne pripadam političkoj stranci koja je spalila bilo čije prostorije. Naprotiv. Što sam član one stranke čije su prostorije spaljene. Ponosan sam i to mi daje snagu i energiju da se borim još jače i još više. I kao što sam rekao, dok dišem, i dok krv teče mojim venama suprostavljaću im se i boriti za Srbiju i sa narodom i građanima Srbije pobedićemo ovo zlo. - poručio je Vučić.