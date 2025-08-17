"BANDA VLADA ULICAMA, ZEMLJA JE U OPASNOSTI" Vučić: Pitanje je dana kada će nekoga da ubiju, koga će večeras da spale?
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nam je zemlja u velikoj opansosi.
- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, sve naše vrednosti su nam ugrozili, normalan žibiot, svakog čoveka su ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas, protiv svakog normalnog čoveka. Ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd nam je prazan, Novi Sad je prazan, niko ne može da rzarađuje svoj hleb. Jer banda vlada ulicama - kaže Vučić.
- Moje pitanje za sve, koga će večeras da spale i moje upozorenje ljudima i sebi i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino sotalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, ovo radim zbog istorije - kaže Vučić.
- Ukoliko se budemo plašili, ni od nas i od naše države i od svega što smo živeli i borili se, neće ostati ništa.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)