"BANDA VLADA ULICAMA, ZEMLJA JE U OPASNOSTI" Vučić: Pitanje je dana kada će nekoga da ubiju, koga će večeras da spale?

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nam je zemlja u velikoj opansosi.

- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, sve naše vrednosti su nam ugrozili, normalan žibiot, svakog čoveka su ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas, protiv svakog normalnog čoveka. Ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad, Beograd nam je prazan, Novi Sad je prazan, niko ne može da rzarađuje svoj hleb. Jer banda vlada ulicama - kaže Vučić.

- Moje pitanje za sve, koga će večeras da spale i moje upozorenje ljudima i sebi i mojim prijateljima iz policije. Ukoliko ne preduzmemo snažnije korake, pitanje je dana kada će nekoga da ubiju. Sazvao sam ovo obraćanje da bih vam rekao da je to jedino sotalo, da nekog ubiju. Pitanje je dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. Da ne bude da nisam upozorio, ovo radim zbog istorije - kaže Vučić.

- Ukoliko se budemo plašili, ni od nas i od naše države i od svega što smo živeli i borili se, neće ostati ništa.