VALJEVSKI BLOKADERI ZAPALILI KAFIĆ: Palili jer misle da je vlasnik funcioner SNS, a on nije ni član te stranke (VIDEO)

16. 08. 2025. u 22:58

BLOKADERI su razbili i zapalili i jedan kafić u Valjevu samo zato što misle da je vlasnik blizak SNS.

Foto: Printskrin

Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu, kako god žele, jer misle da im se može.

Vlasnik kafića nije ni član SNS, a kamoli funkcioner!

