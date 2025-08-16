VALJEVSKI BLOKADERI ZAPALILI KAFIĆ: Palili jer misle da je vlasnik funcioner SNS, a on nije ni član te stranke (VIDEO)

BLOKADERI su razbili i zapalili i jedan kafić u Valjevu samo zato što misle da je vlasnik blizak SNS.

Foto: Printskrin

Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu, kako god žele, jer misle da im se može.

Vlasnik kafića nije ni član SNS, a kamoli funkcioner!

Demoliranje lokala u Valjevu, navodno vlasnik je funkcioner vlasti pic.twitter.com/7X5sws1t8Q — Mašina (@MasinaRS) August 16, 2025