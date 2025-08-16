Politika

OVO SU USTAŠE KOJE SU NAPALE PROSTORIJE SRS U ZEMUNU: Šešelj će uskoro saznati imena terorista

Novosti online

16. 08. 2025. u 21:06

BLOKADERI teroristi napali su večeras prostorije SRS u Zemunu.

ОВО СУ УСТАШЕ КОЈЕ СУ НАПАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ СРС У ЗЕМУНУ: Шешељ ће ускоро сазнати имена терориста

Foto: Printskrin

Lider radikala Vojislav Šešelj zapretio je osvetom.

- Nikada nijednu stranačku prostoriju nismo napali, nikad nismo ugrožavali pripadnike bilo koje stranke, a za ovo će nas pamtiti do kraja života. Za ovo neće biti oproštaja - obećao je vođa radikala.

Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći.

- Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.

Poručio je da je potrebno da se hapse glavni organizatori blokada poput Vladana Đokića, Dinka Gruhonjića, Radivoja Jovovića...

Informer javlja da su locirana trojica siledžija koji su napali prostorije SRS i očekuje se da će biti uhapšeni.

- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
Politika

0 6

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

Politika
Tenis
Fudbal
NASTAVLJAJU SE SCENE JEZIVOG NASILJA: Blokaderi do sada spaljivali prostorije, da li će od večeras početi da spaljuju ljude?

NASTAVLjAJU SE SCENE JEZIVOG NASILjA: Blokaderi do sada spaljivali prostorije, da li će od večeras početi da spaljuju ljude?