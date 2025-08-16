Politika

16. 08. 2025. u 21:06 >> 21:12

BLOKADERI teroristi napali su večeras prostorije SRS u Zemunu.

БЛОКАДЕРИ ТЕРОРИСТИ НАПАЛИ ПРОСТОРИЈЕ СРС: Шешељ прети осветом - Држава ће урадити свој посао, а ја свој

Foto: Printskrin

Lider radikala Vojislav Šešelj zapretio je osvetom.

- Nikada nijednu stranačku prostoriju nismo napali, nikad nismo ugrožavali pripadnike bilo koje stranke, a za ovo će nas pamtiti do kraja života. Za ovo neće biti oproštaja - obećao je vođa radikala.

Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći, te da će ih goniti svim sredstvima.

- Reč je o našem opštinskom odboru u Zemunu. Mi nemamo finansijske mogućnosti da imamo danonoćno čuvanje svih opštinskih odbora, tako da čuvamo samo centralne odbore. Najvažnije mi je sada da dobijem imena konkretnih napadača. Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.

Poručio je da je potrebno da se hapse glavni organizatori blokada poput Vladana Đokića, Dinka Gruhonjića, Radivoja Jovovića...

Informer javlja da su locirana trojica siledžija koji su napali prostorije SRS i očekuje se da će biti uhapšeni.

- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.

Foto: Фото: Принтскрин

Foto: Printskrin

