uživoBLOKADERI TERORISTI NAPALI PROSTORIJE SRS: Šešelj preti osvetom - Država će uraditi svoj posao, a ja svoj
BLOKADERI teroristi napali su večeras prostorije SRS u Zemunu.
Lider radikala Vojislav Šešelj zapretio je osvetom.
- Nikada nijednu stranačku prostoriju nismo napali, nikad nismo ugrožavali pripadnike bilo koje stranke, a za ovo će nas pamtiti do kraja života. Za ovo neće biti oproštaja - obećao je vođa radikala.
Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći, te da će ih goniti svim sredstvima.
- Reč je o našem opštinskom odboru u Zemunu. Mi nemamo finansijske mogućnosti da imamo danonoćno čuvanje svih opštinskih odbora, tako da čuvamo samo centralne odbore. Najvažnije mi je sada da dobijem imena konkretnih napadača. Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.
Poručio je da je potrebno da se hapse glavni organizatori blokada poput Vladana Đokića, Dinka Gruhonjića, Radivoja Jovovića...
Informer javlja da su locirana trojica siledžija koji su napali prostorije SRS i očekuje se da će biti uhapšeni.
- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.
Preporučujemo
ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)
16. 08. 2025. u 17:34
VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje
14. 08. 2025. u 00:14 >> 09:44
MENjA SE MAPA EVROPE: Šešelj otkrio koja će država nestati
12. 08. 2025. u 17:30 >> 23:30
ŠEŠELj O REVOLTU LjUDI: Srbija više ovo ne može da podnese
13. 08. 2025. u 21:35
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)