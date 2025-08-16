MESAROVIĆ: Marinika Tepić je više puta dokazana lažljivica

MINISTAR privrede Adrijana Mesarović izjavila je da Marinika Tepić "toliko mrzi da pokušava da zatruje javnost teškim budalaštinama koje izgovara".

Foto V. Danilov

- Marinika Tepić je više puta dokazana lažljivica! To podvlačim, jer sve što ta žena izgovori su bezočne laži i potpuno neosnovani napadi, izlivi njenih ličnih frustracija zbog fanstastičnih rezultata koje naša Srbija ostvaruje zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Žena, jednostavno, toliko mrzi da pokušava da zatruje javnost teškim budalaštinama koje izgovara. Sram je bilo! Ali ona nema ni stida, ni srama, što govori o tome o kakvoj je osobi reč - bolesnoj mrziteljki!



I lično sam bila u prostorijama naše stranke na Bulevaru oslobođenja zajedno sa našim predsednikom stranke i savetnikom predsednika Republike Milošem Vučevićem i njegovim sinom Mihailom. Lično sam svedočila užasu koji smo preživeli, kada su blokaderi fašisti palili našu stranku i pokušali sve da nas ubiju. Takvo zlo, takva mržnja, takvo nasilje nije viđeno i od najužasnijih fašističkih hordi 40-tih godina prošlog veka. I ta žena, koja sebe naziva političarkom, veliča pokušaje našeg ubistva i likuje zbog svega što se dešavalo, krvavog pira koju su sprovodili njihovi plaćenici blokaderi, čiji je finansijer i inspirator zločina upravo Dragan Đilas, šef Marinike Tepić.Preživeli smo i pobedili zlo koje Tepić i Đilas simbolizuju. I svaki put ćemo! I to je ono što je pokvarilo njihove bolesne planove, kada su im već svi pokušaji izazivanja obojene revolucije propali. Hteli su krvavim putem da dođu na vlast! Nikada neće uspeti da zaustave našu Srbiju! Pobediće Srbija! - navela je Mesarović na Instagramu.