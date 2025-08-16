MUP POTVRDIO Uhapšen blokader: Privedena osoba koja je lažno tvrdila da je mladić pretućen na smrt
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, PS Mionica, identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici, uhapsili S. M. (1964) iz Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazvanje panike i nereda.
On se sumnjiči da je u video zapisu koji je podelio na jednoj društvenoj mreži, izneo neistinite informacije da je maloletni mladić, učesnik neprijavljenog javnog okupljanja 14. avgusta u Valjevu, pretučen na smrt i preminuo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
