MUP POTVRDIO Uhapšen blokader: Privedena osoba koja je lažno tvrdila da je mladić pretućen na smrt

16. 08. 2025. u 18:42

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, PS Mionica, identifikovali su i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici, uhapsili S. M. (1964) iz Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazvanje panike i nereda.

МУП ПОТВРДИО Ухапшен блокадер: Приведена особа која је лажно тврдила да је младић претућен на смрт

Z. Grumić

On se sumnjiči da je u video zapisu koji je podelio na jednoj društvenoj mreži, izneo neistinite informacije da je maloletni mladić, učesnik neprijavljenog javnog okupljanja 14. avgusta u Valjevu, pretučen na smrt i preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

