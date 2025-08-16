LINČOVANJE POLICIJE U VALJEVU KOJA MIRNO STOJI: Jezivi snimci nasilja blokadera terorista (VIDEO)

STRAVIČNE scene nasilja blokadera huligana nad policijom viđene su 14. avgusta i u Valjevu.

Foto: Novosti

Bili su naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane. Ispaljivali su pirotehnička sredstva i sukobili se sa policijom.

Fašisti blokaderi brutalno su napali policiju koja je mirno stajala i maksimalno trpela kamenovanje, topovske udare, petarde.

Policija nije reagovala, dok životi nisu bili ugroženi.

Morali su da podignu štit kako bi se odbranili od kamenica i drugih predmeta koji su leteli ka njima.

Na snimcima koje objavljuju "Novosti", vidi se horda razularenih blokadera, koja nemilorsdno i krvnički napada policiju.