"MI IZ SNS NIKOG NISMO TUŽILI" Brnabić: Protivnici vlasti imaju poverenje u sudove jer ga čine ljudi iz prošle vlasti

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da protivnici vlasti imaju potpuno poverenje u pravosudni sistem u Srbiji zato što veliki deo tužilaštva i sudstva i dalje čine ljudi koje je prethodna vlast postavljala preko opštinskih odbora svojih stranaka.

"Oni imaju puno poverenje u naš pravosudni sistem bez obzira što se oni žale i kukaju. Mi iz SNS-a nikoga nismo tužili. Oni veruju u pravosudni sistem zato što su veliki deo i tužilaštva i sudstva i dalje oni ljudi koje su oni postavljali preko opštinskih odbora svojih stranaka", rekla je Brnabić prilikom gostovanja na TV Informer na konstataciju novinara da su brojni profesori i studenti tužili tu televiziju jer je tokom novembra, decembra, januara i februara govorila da se studenti bave politikom i da žele na izbore.

Predsednica Skupštine Srbije je istakla da tužilaštvo nije reagovalo kada je dobijala pretnje i uvrede nakon što je na društvenoj mreži X objavljen njen broj telefona, izuzev u jednom slučaju kada je ženi koja joj je uputila pretnje izrečena mera zabrane kontaktiranja.

"Na jednu od tih pretnji je konačno reagovalo tužilaštvo i sud, koji je onda toj nekoj ženi, koja je meni pretila, odredio meru, dakle, kazna je bila zabrana kontaktiranja. Ne sme da me kontaktira žena koju ne poznajem, koja je uzela moj telefon sa interneta i preti mi. Nakon tri dana, u sledećoj instanci, sud ukida tu meru", objasnila je Brnabić.

Komentarišući objavu predsednika poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Milenka Jovanova na društvenoj mreži X o susretu predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Tampa, Brnabić je rekla da oni koji su kritikovali predsednika Srbije zato što je išao u Moskvu i zato što održava kontakte sa ruskim predsednikom sada ćute.

"Gde su ovi što su pljuvali Aleksandra Vučića što je išao u Moskvu? Gde su oni što ga pljuju kada se čuje sa Putinom telefonom? Što sad ne pljuju sve ovo? Ali to vam govori opet o tome da su to samo klimoglavci. Oni nemaju nikakvu politiku i nemaju nikakav plan i program i to je njihova muka", rekla je ona.

Prema njenim rečima, Hrvatska nikada nije krila da je njihov strateški interes da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije.

"Hrvatska nikada nije krila da je njihov strateški interes da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. To je njoj jasno, što bi njemu bilo tu interes. Evo samo pogledajte ekonomično, samo pogledajte auto-puteve i uporedite kilometre auto-puta u Hrvatskoj u odnosu na Srbiju 2012. i danas. Izgradili smo, ako se ne varam 609 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a Hrvatska nešto manje od 50. Mi smo to uspeli zahvaljujući vođstvu Aleksandra Vučića i naravno da im je u interesu da on ne predvodi Srbiju", rekla je ona i dodala da joj je neshvatljivo da neko u Srbiji radi u interesu Hrvatske.



