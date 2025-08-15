ŠOLAKOVI MEDIJI MANIPULIŠU: Lažna vest iz 2020. i dalje stoji na portalu

PORTAL Nova.rs objavio je stari snimak iz 2020. godine predstavljajući ga kao aktuelan događaj iz Valjeva 2025. Iako su na N1 priznali grešku, lažna vest i dalje stoji – bez izvinjenja i objašnjenja.

Sramotan pokušaj obmane javnosti – lažni snimak iz prošlosti predstavljen kao sadašnji!

Portal Nova.rs, u vlasništvu Dragana Šolaka, objavio je vest praćenu video-snimkom na kojem, navodno, policajac u Valjevu tokom aktuelnih protesta i nasilnih akcija blokaderskih ekstremista udara mladića na asfaltu, pritom mu postavljajući pitanje: "Jesi ti opozicionar?"

Međutim – iako to mnoge više ne iznenađuje – ispostavilo se da je u pitanju potpuna laž i klasična manipulacija! Snimak nema nikakve veze sa događajima iz 2025. godine, niti sa aktuelnim protestima blokadera. Reč je o materijalu iz 2020. godine, snimljenom tokom perioda pandemije korona virusa i tadašnjih nasilnih nereda koje su izazivali huligani.

Ono što je posebno skandalozno jeste činjenica da su ovu informaciju morali da demantuju čak i na svojoj sestrinskoj televiziji N1. Voditelj je u programu priznao da su, tek nakon emitovanja, proverili autentičnost snimka i otkrili da on potiče iz 2020. godine, sa tzv. kovid protesta, a ne iz Valjeva 2025. godine.

Demanti je izrečen jasno i glasno – ali, uprkos tome, lažna vest i dalje stoji na portalu Nova.rs, bez ikakvog dodatnog objašnjenja, izvinjenja ili povlačenja sadržaja!

Ovo pokazuje da uredništvo portala svesno širi dezinformacije i manipuliše javnošću. Namerno podižu tenzije, raspiruju netrpeljivost i mržnju prema državi i njenim institucijama. Pravila i zakoni za njih ne važe – odgovornost traže od drugih, ali je sami nikada ne preuzimaju.

Posledice ovakvih poteza vidljive su svakog dana: u povećanoj agresiji, nasilju i podelama koje gledamo na našim ulicama. Dok oni hladno i proračunato, bez trunke profesionalne etike, šire paniku i mržnju, Srbija trpi.

Ali, koliko god se trudili da izbegnu odgovornost – ona će ih, pre ili kasnije, sustići.

