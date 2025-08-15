OBRAĆANJE MINISTRA DAČIĆA: Policija napadnuta masovno i brutalno, bez ikakvog povoda i razloga! Povređeno 75 policajaca, uhapšeno 114 ljudi

POVODOM sinoćnjeg brutalnog nasilja blokadera i kontinuiranih napada na policiju u više gradova Srbije, javnosti se obratio ministar policije Ivica Dačić.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Da sumiramo sinoćnje brutalne napade, bez ikakvog povoda i razloga! Policija je napadnuta masovno i brutalno! Sinoć je povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19... Nijedna intervencija nije bila bilo gde u Srbiji pre nego što je napadnuta!, rekao je ministar MUP Ivica Dačić u obraćanju uživo povodom sinoćnjih nereda u više gradova Srbije i brutalnih napada blokadera na policiju.

Dačić je rekao da je uhapšeno 114 izgrednika.

- Ovo je brutalni napad ne samo na policiju nego i na državu Srbiju jer oni predstavljaju državu. Čime je to policija zaslužila - rekao je Dačić dodavši da je u opozicionim medijima prikazana samo intervencija policije i nijedan napad koji je tome prethodio.

Rekao je da su intervenciji policije prethodili napadi na nju.

- Policija ima zakonsko pravo, odnosno obavezu da to uradi. Tako da, čak i tamo gde se vidi da neko drži neku šipku ili motku u ruci, kaže se da je to držalica od džogera. A što time udara policiju, ko ima pravo da udara policiju? I gde to može na svetu? Znači, ne postoji policijska brutalnost u kojoj će da bude povređeno 75 policajaca. Pa ko ih je povredio? Kako su se povredili? To su činjenice. Ja ovde ne govorim kao političar, govorim kao ministar unutrašnjih poslova. To su ljudi iz policije. Oni znaju kako se taj posao radi - kazao je on.

Rekao je da se "policija maksimalno angažovala i angažovala se svuda da obezbedi javni red i mir, da je juče bilo angažovano više od 2000 naših pripadnika u celoj Srbiji".

- Oni su izloženi brutalnim napadima svih ovih dana, nedelja i meseci. Želim da dodam samo ono što sam i sinoć nešto o tome govorio. U akciji dovođenja, odnosno privođenja ljudi koji su napadali policiju, znači ovde je reč o onima koji napadaju policiju. Znači nije reč o verbalnim ili političkim ocenama nekih političkih događaja, izražavanju političkih stavova, vikanju, zviždanju ili bilo čemu drugom. Ovde je reč o napadima. Šta su napadi? Napadi, gađanje policajaca ciglama, kamenicama, kockama, flašama sa zaleđenom vodom. Napad na policajca sa raznim motkama, palicama, držalicama.

Kaže da su uhapšena tri strana državljanina, od toga jedan Hrvat, jedan Slovenac srpskog porekla i jedan Italijan koji je na privremenom boravku u Srbiji.

- U 23:40 minuta došlo je do incidenta gde je državljanin Hrvatske vršio nasilje i pripao Žandarmeriju. Zove se Bruno Horvat, 2000. ili 2002. godište koji je te večeri ušao na prelazu kod Šida. Šta traži drđavljanin Hrvatske na protestu i napada Žandarmeriju? Zamislite da je neka Srbenda odavde iz Srbije otišla u Zagreb i napadala hrvatsku policiju. Naše ljude bacaju u more iz Splita kada dođu na letovanje da im pune džepove, a kamol ida tuku naše policajce. On dolazi specijalno iz Hrvatske da napada našu Žandarmeriju, jel to policijska brutla nost? - upitao je Dačić.

Kaže da je sa njim došao i drđavljanin Slovenije, srpskog proekla Stanislav Kostić (1986) koji je završio obaveštajne studije u SAD-u, radio u Kini i hvali se da je učestvovao na demonstracijama širom Evrope.

- Treći stranac je Alesio Leterca (1980) ii Italije koji radi ovde za Majkrosoft, toliko o tome da nema učešća stranog faktora - rekao je Dačić i još jednom pozvao sve na mir i udržanost.