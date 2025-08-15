DIVLJANJE HORDI BLOKADERSKIH HULIGANA: Nasilje kakvo dugo nije viđeno u Srbiji, povređena najmanje 42 policajca (FOTO/VIDEO)

SINOĆ smo bili svedoci divljanja blokaderskih hordi i huligana koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije širom Srbije.

Foto: Profimedia

U Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno je uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.

Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.

Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.

Sa prostorija SNS su skinute kamere.

Blokaderi su u Novom Sadu demolirali i stranačke prostorije SNS i u Kosovskoj i u Stražilovskoj ulici, a nakon toga su stigli pripadnici policije koji su ih potisnuli.

I u Beogradu su blokaderi brutalno napadali policiju i građane na više lokacija.

Oni su kod Generalštaba, u Ulici kneza Miloša napali pripadnike Žandarmerije, koja je bila između demonstranata i pristalica SNS okupljenih ispred prostorija te stranke.

Oni su Žandarmeriju gađali kamenicama i flašama i sve vreme bacali pirotehnčka sredstva.

Pripadnici Žandarmerije potisnuli su blokadere ka Slaviji, a drugu grupu niz Nemanjinu ulicu.

Foto: Profimedia

Nakon toga su blokaderi pokušali da razbiju i prozore na zgradi Vlade, a kasnije su se prebacili na Slaviju, palili kontejnere, razbijali kamenice i nastavili da gađaju pripadnike reda.

Posebno su jezivi prizori blokadera koji bacaju velike cigle o asfalt, kako bi kamenicama mogli da nastave sa brutalnim napadima na policiju.

Više pripadnika Žandarmerije povređeno nakon što je pogođeno kamenicama u glavu.

TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

Blokaderi su napali pripadnike policije i nedaleko od prostorija SNS u Ulici Džona Kenedija.

Policiju su gađali kamenicama i letvama, a policija je bila prinuđena da reaguje i bacila suzavac, nakon čega su se okupljeni razišli.

TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

Kasnije su se, međutim, ponovo okupili i prevrnuli nekoliko kontejnera.

Blokaderi su divljali i u ostalim gradovima, u Pančevu, Valjevu i Nišu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su povređena 42 policijska služebinika, od kojih 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu, a da je uhapšeno najmanje 37 osoba.

Kako je rekao Dačić novinarima, policajci su pretrpeli povrede stopala, ruku, dobili udarce u stomak.