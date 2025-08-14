ONI ŽELE DA SLOME KIČMU SRBIJI Vučić: Mi se borimo protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer da s bore protiv moćne mašinerije iz inostranstva.

Foto: Printskrin

Ogroman novac je uložen. Oni dnevnice plaćaju za dolazak ljudi. Mnogo se dnevnica i para plaća i to će se sa preciznim brojevima pojaviti i u mojoj knjizi. To nije lako pobediti, to ljudi morau da imaju u vidu. Ne borimo se mi ovde protiv njih 30 ili 300.000 ljudi na ulici. Mi se borimo protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja, koje učestvuju u obojenoj revoluciji i žele lomljenje kičme Srbije, slabiju Srbiju, žele da druge zemlje u regionu budu neuporedivo jače - kaže Vučić.