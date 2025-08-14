VOJSKA SAMO RADI SVOJ POSAO Vučić: Ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer da pripadnici vojske rade svoj posao.
Kaže da pripadnici Vojske Srbije čuvaju danas na isti način Borisa Tadića isto kao Miloša Vučevića.
- Ništa čudno, rade svoj posao. Zamislite da ih sinoć nije bilo u Novom Sadu, koliko bi tu mrtvih bilo. Mislim da je svim ljudima to potpuno jasno i da odlično ljudi sve razumeju - naveo je on.
- Ja ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali i ne mislim da iko u Srbiji veruje da je to budućnost.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
