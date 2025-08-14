Politika

VOJSKA SAMO RADI SVOJ POSAO Vučić: Ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali

В. Н.

14. 08. 2025. u 22:21

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer da pripadnici vojske rade svoj posao.

ВОЈСКА САМО РАДИ СВОЈ ПОСАО Вучић: Не желим да верујем да је будућност ово што смо вечерас гледали

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kaže da pripadnici Vojske Srbije čuvaju danas na isti način Borisa Tadića isto kao Miloša Vučevića.

- Ništa čudno, rade svoj posao. Zamislite da ih sinoć nije bilo u Novom Sadu, koliko bi tu mrtvih bilo. Mislim da je svim ljudima to potpuno jasno i da odlično ljudi sve razumeju - naveo je on.

- Ja ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali i ne mislim da iko u Srbiji veruje da je to budućnost.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!