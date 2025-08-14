VOJSKA SAMO RADI SVOJ POSAO Vučić: Ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer da pripadnici vojske rade svoj posao.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kaže da pripadnici Vojske Srbije čuvaju danas na isti način Borisa Tadića isto kao Miloša Vučevića.

- Ništa čudno, rade svoj posao. Zamislite da ih sinoć nije bilo u Novom Sadu, koliko bi tu mrtvih bilo. Mislim da je svim ljudima to potpuno jasno i da odlično ljudi sve razumeju - naveo je on.

- Ja ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali i ne mislim da iko u Srbiji veruje da je to budućnost.