TO NIJE BILO NI U HITLEROVO VREME Vučić: Večeras smo videli da su ovo ljudi koji uništavaju tuđu imovinu i vrše krivična dela

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer o divljanju blokadera u Srbiji.

Foto: Novosti

- Ljudi su mogli da vide večeras sve i da razumeju sve. Prethoidnih dana je neko mogao da kaže da su pristalice SNS-a učinile neštpo, napale nekoga... Večeras smo svi videli da su ovo ljudi koji uništavaju tuđu imovinu vršeći krivična dela i sprovodeći teoror u zemlji. Na jednoj od kriminalnih televizija su rekli da sve protiče mirno, jedino se uništavaju prostorije jedne političke stranke. To nije bilo ni u Hitlerovo vreme, da neko na takav način govori o uništavanju tuđe imovine - kaže on.