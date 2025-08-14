"LJUDI SU VEČERAS MOGLI DA VIDE SVE" Vučić o nasilju blokadera: Svi ti divni ljudi i divna deca uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras za Informer televiziju.

- Ljudi su mogli da vide večeras sve i da razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da su pristalice SNS-a učinile neštpo, napale nekoga... Večeras smo svi videli da su ovo ljudi koji uništavaju tuđu imovinu vršeći krivična dela i sprovodeći teoror u zemlji. Na jednoj od kriminalnih televizija su rekli da sve protiče mirno, jedino se uništavaju prostorije jedne političke stranke. To nije bilo ni u Hitlerovo vreme, da neko na takav način govori o uništavanju tuđe imovine - kaže on.

Dodaje da su večeras svi građani mogli sve da vide.

- Već je uhapšeno 4 lica. Jedan pripadnik UKP-a je teže povređen, napali su ga blokaderi - rekao je on.

Kaže da su blokaderi sinoć hteli žive ljude da spale.

- Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili sa ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 spaljenih ljudi, kao u Glinskoj crkvi!

Kaže da sada svaki normalan čovek sada vidi ko izaziva nerede i nasilje.

- Posebno je dobro da je njih veoma mali broj na ulicama. Večeras, uprkos brojnim pozivima, na nivou velog Beograda, sa Obrenovcem, Lazarevcem, svugde gde su se skupili - 3100 ljudi ih se ukupno skupilo u celom Beogradu na više tačaka. Normalni ljudi, čak i oni koji su naši najveći kritičari, dobro razumeju i oni žele na drugi način da se bore. Njih pozdravljam. Sa nasilnicima i siledžijama, moraćemo da imamo efikasnijam sistem, borbu, i mi ćemo se sa time izboriti.

Kaže da nam predstoje velike reforme u državi - policiji, tužilaštvu, pravosuđu.

- Država će morati da uradi svoj posao, dodaje on.

Kaže da EU sada neće moći licemerno da se ponaša i da govori da je neko drugi kriv za ovo.

- Izuzetno je bila pametna odluka predsednika Vučevića da večeras povuče sve ljude iz stranačkih prostorija u Novom Sadu, želeći da izbegne bilo čije stradanje. Iako ti ljudi samo sede u svojoj kući i čuvaju svoju imovinu. Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv. Biće mnogo posla, biće više uhapšenih večeras nego sinoć i danas, sutra takođe i na kraju država će pobediti - kaže Vučić.

Kaže da ga ljudi upozoravaju da je vreme za vanredno stanje, da vojska izađe na ulice.

- Ja znam da u ovoj zemlji ima sedam miliona predsednika i svaki bolje od mene zna šta treba činiti. Ja ću sa zadovoljstvom da gledam rad budućeg predsednika. Molim one ljude koji znaju da želim dobro našoj zemlji. Meriću svaki naredni potez, zajedno sa saradnicima, ali ne želim da dovodim Srbiju u poziciju u kojoj će biti rupa na bilo čijem tepihu, koja će biti izložena polzi nekih drugih. Pravna država moraće da radi - batinaši i ljudi koji su neprijatelji svoje zemlje i naroda, jer ovo ne može da radi normalan čovek, oni će morati da odgovaraju - navodi Vučić.

Pozvao je sve građane na mir.

- Da se ne svađaju, da se ne prepiru, da ne odgovaraju na ovo jezivo nasilje, nigde i ni na koji način. Ovde se vidi razlika između dva koncepta - jedne Srbije koja želi da ide napred i da radi, gradi ovu zemlju, i one kojoj je jedini jezik motka, sekira, pištolj, pirotehnička sredstva, uništiti negde nešto i tako dalje - dodaje on.

Kaže da pripadnici Vojske Srbije čuvaju danas na isti način Borisa Tadića isto kao Miloša Vučevića.

- Ništa čudno, rade svoj posao. Zamislite da ih sinoć nije bilo u Novom Sadu, koliko bi tu mrtvih bilo. Mislim da je svim ljudima to potpuno jasno i da odlično ljudi sve razumeju - naveo je on.

- Ja ne želim da verujem da je budućnost ovo što smo večeras gledali i ne mislim da iko u Srbiji veruje da je to budućnost.

- Nervoza je sve veća, i histerija, jer nemaju šta drugo da ponude - koji program, sa čime da idu na bilo kakve izbore? Nataše Kandić ili Mila Lompara, Bože Prelevića? To su tri stvari gde ne postoji nikakav program - to je "dajte mi samo nešto da uništimo Srbiju". Sa tim programom da idemo na izbore - pa nemoguće je. Ovo sve rade zato što su to sve znali od početka. I sve to je spolja organizovano, mogli ste da vidite po reakciji pojedinih političara sa Zapada, danas. Sve je to Potpuno vam je jasno ko stoji iza svega toga, iako je i sinoć svakom normalnom čoveku sve bilo jasno.

Kaže da postoji snimak blokaderskih priprema od juče.

- Svi sa motkama i kako su spremali šta i kako da rade. Samo pogledajte ovaj snimak kako to izgleda. Samo je pitanje možemo li mi uprkos svim pritiscima, svemu što se zbiva i zapadno od Drine, ogromim pritiscima na Republiku Srpsku, svakodnevnim napadima Aljbina Kurtija na naš narod, da izdržimo, a verujem da možemo i hoćemo - rekao je on i pozvao ljude da ostanu mirni.

Kaže da danima sluša priče o svom bekstvu.

- Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Ja moram da idem u Kinu jer verujem da ću tamo imati priliku da razgovaram i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem, ali ako ne budem mogao, neću ići. Nemam nikakv problem ni sa čim, jer ja od svoje otadžbine ništa preče nemam. Ja nemam račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone naše pristalice na ulicama, ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu. Borio sam se za Srbiju i dao sve što sam mogao, daću i ubuduće. Biću sa svojim narodom. Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras - kako i na koji način, ko se gde okuplja, šta radi, ko iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar obaveštajnog sistema, u tužuilaštvu, policiji, ali njih možete da sagledate samo u ovakvoj situaciji, nemoguće ih je sagledati drugačije. Kada dođu teški trenuci vidite i ko je veran državi, i ko je hrabar... Večeras vidim više od 1000 ljudi koji čuvaju prostorije u Vrbasu od batinaša... To su obični ljudi. Oni od političke stranke kojoj pripadaju uglasnom nemaju ništa. Za razliku od onih koji imaju, a koji su negde daleko na kamenčićima i pesku. Ništa nemam protiv uživanja, ljudi imaju pravo na to, i funkcioneri imaju prava na to. Ali nemaš prava na to kada ti je država ugrožena. Tada moraš da imaš neku vrstu elementarnog osećaja i da se ponašaš drugačije - rekao je Vučić.

- Slušam večeras, govore kako ih je 5, 10 hiljada. Tih gluposti sam se naslušao. Možete da imate šta hoćete, vi nemate ideju. Nije pitanje ulice, pitanje je da li možete da osvojite srca naroda, da dobijete glasove na izborima. Kad se vratimo sa holideja pa ćemo da izađemo, takpo mali Đokica zamišlja politiku. Politika nije vremenska prognoza ni matematika.

- Ogroman novac je uložen. Oni dnevnice plaćaju za dolazak ljudi. Mnogo se dnevnica i para plaća i to će se sa preciznim brojevima pojaviti i u mojoj knjizi. To nije lako pobediti, to ljudi morau da imaju u vidu. Ne borimo se mi ovde protiv njih 30 ili 300.000 ljudi na ulici. Mi se borimo protiv moćne mašinerije različitih zapadnih zemalja, koje učestvuju u obojenoj revoluciji i žele lomljenje kičme Srbije, slabiju Srbiju, žele da druge zemlje u regionu budu neuporedivo jače od naše zemlje - kaže Vučić.

- To su ljudi spremni sa daskama, motkama, pale sve što stignu... Prostorije možete da uništite koliko hoćete, dinara niko od nas neće morati da uloži u te prostorije, svi ljudi će doći da pomognu da bude još bolje i lepše, na mobu. Unutra nema ništa bogato i posebno to su prostorije gde su ljudi dolazili da pričaju o napredtku Srbije, normalni ljudi. Nisu prostorije politička stranka i politika. Politika je ideja. Srušite jedne prostorije, niče hiljade ljudi koji će da se bore za to i protiv batinaša. Kada gledate sve one slike gde se oni hvale kako nešto ruše, slikaju se, onda ljudi iz otpora kažu - e baš zato ću da se borim na normalnu zemlju, neću da mi ovo bude budućnost. Ja znam, ja vidim kako se ovo kreće. I ono kada oni kažu - kako smo mi na najnižem nivou, a oni na najvišem, odmah da vam kažem da to nije tačno. Ja ne volim to da govorim, volim da sačekam izbore. Za nas je najvažnije da pokažemo da možemo da uvedemo red i mir i to je ono što ljudi traže od nas. Molim ih samo da razumeju da to nije lako, jer ne želimo da povredimo ni blokadere niti bilo koga drugog, već da ih urazumimo, da prođe taj trenutak manipulacije koju neke medijske platforme i neki spoljni faktor nad njima vrši. Doći će neko vreme, sami će se stideti svega ovoga što su radili, a u međuvremenu će morati da odgovaraju.

- Ideja, srce, duša i glava ljudi pobeđuju, a ne prostorije. Uništavanjem prostorija niste uspeli da uradite ništa, osim što ste podigli gnev običnog naroda i vidite otpor na svakom koraku, i na svakom koraku ćete ga videti. Takvi pokušaji uvek se loše završe za onoga ko ih je učinio. Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka - zaključio je Vučić.

