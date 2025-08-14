BLOKADERI IZVRŠILI MASOVNE NAPADE NA POLICIJU: Dačić: Demolirane, pljačkane i paljene prostorije SNS (VIDEO)

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivice Dačića obratio se iz Palate Srbija povodom divljanja blokadera.

Foto: Printskrin

-Danas je došlo do drastičnog narušavanja mira iako su neki opravdanja nalazili u tome da su suočeni sa pristalicama svojih političih protivnika, danas je bilo jasno da nigde nije bilo pristaica SNS. Isključivo su napadnuti objekti i masovno napadnuta policija i to brutalno.

- Moram da kažem da dugo godina nisu zabeleženi ovakvi napadi na policiju. Policija je ovde da osigura javni red i mir i bezbednost za sve građane. U tom smislu je i policija večeras postupala u funkciji očuvavanja javong reda i mira i odbijanja napada od sebe. Najveći incidenti su se dogodili u Novovom Sad gde je došlo do pljačkanja i paljenja prostorija SNS iako ispred njih nije bilo građana koji ne misle kao blokaderi. Očigledno je da su blokaderi imali za cilj da blokaderi napadnu ljude koji ne misle kao i oni. A večes je kao i sinoć napadnuta i policija.

- Osim Novoga Sada, u Beogradu je došlo do masovnog napada na policiju na dve lokacije u okolini Vlade Republike Srbije i na Novom Beogradu ispred sedišta SNS. Svaki čovek je mogao da vidi ko izaziva nerede i da nije bilo nikakve brutalnosti policije niti da je policija izazvala bilo kakve incidente. Policija je morala da primeni sredstva prinude kako bi odbila napad na policiju. U toku je uspostavljanje javnog reda i mira u Beogradu pre svega, ali incidenata je bilo i u drugim mestima, bilo je u Pančevu, bilo je u Šapcu.

-Najmanje pet policijskih službenika je povređeno. Najmanje 14 ljudi je uhapšeno zbog napada na policiju. Svi oni koji su napali policiju ili napali imovinu drugih biće identifikovani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave.

- Što se tiče broja blokadera, ovo više nisu mirni i studentski protesti, ovde je reč o onima koji žele da izazovu nasilje i policija će morati da odgovori na takve napade koji se širom Srbije odvijaju. Pozivamo sve da se raziću sa ulica, pozivamo i sve koji su meta tih napada da se suzdrže od odgovora, a policija će primenjivati sva sredstva u uspostavljanju javnog reda i mira.

- Morala su da budu upotrebljena i hemijska sredstva. Reč je o masovnom napadu na policiju: šipkama, motkama, kamenicama, zatim iznošenjem i paljenjem kontejnera i guranje kontejnera na policiju. U Beogradu su 3 policajca prijavljena kao povređena, u Pančevu dva.

- Ovo nije napad na policiju već na državne organe. Napad na one koji drugačije misle. Ti ljudi su branili svoju zemlju i braniće svakog pojedinca. Oni ovakav odnos i ovakve napade nisu zaslužili. Pozivam sve da osude ovakve napade. I naši izvori govore da je bilo oko 3.000 blokadera ovde u Beogradu i da je bilo još nekoliko hiljada u celoj zemlji.