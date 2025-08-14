Politika

NACI-SVEŠTENIK SA PUNIM GEPEKOM DRVENIH PALICA: Policija u Aranđelovcu zaustavila popa - poneo oružje na protest (FOTO)

NIKOLA Simić iz Aranđelovca planirao da na večerašnji protest u ovom gradu ponese palice, u gepeku auta, u cilju sukobljavanja sa policijom.

Foto: Informer

Kako saznaje Informer, Nikola Simić dobro je poznat sveštenik, koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponašanja - sukoba sa mitropolitom Šumadijskim i podrške blokaderima, zaustavljen je večeras, a njemu su u gepeku pronađene četiri drvene palice pogodne za napad.

Foto: Informer

(Informer)

