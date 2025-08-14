NACI-SVEŠTENIK SA PUNIM GEPEKOM DRVENIH PALICA: Policija u Aranđelovcu zaustavila popa - poneo oružje na protest (FOTO)
NIKOLA Simić iz Aranđelovca planirao da na večerašnji protest u ovom gradu ponese palice, u gepeku auta, u cilju sukobljavanja sa policijom.
Kako saznaje Informer, Nikola Simić dobro je poznat sveštenik, koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponašanja - sukoba sa mitropolitom Šumadijskim i podrške blokaderima, zaustavljen je večeras, a njemu su u gepeku pronađene četiri drvene palice pogodne za napad.
(Informer)
Preporučujemo
BLOKADERI ISPRED GENERALŠTABA: Sad je sve jasno - cilj im je da unište Vojsku Srbije
14. 08. 2025. u 19:59
TEROR BLOKADERA SE NASTAVLjA: Nasilnici i batinaši pokušavaju da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO/VIDEO)
14. 08. 2025. u 19:46 >> 23:14
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)