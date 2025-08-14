Politika

LUDACI : Blokaderi vandali potpuno ruinirali salu na Filozofskom fakultetu u Beogradu (FOTO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 17:19

BLOKADERI zgubidani potpuno su uništili i ruinirali salu na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Foto: Novosti

Na zidu Sale 101, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osvanule su brojne poruke plenumaša. 

Ovim su blokaderi još jedanput pokazali kako se ophode prema najvišim srpskim obrazovnim ustanovama i šta misle o njima. 

Foto: Novosti

 

