JEZIV SNIMAK BLOKADERA USTAŠA: Motkama kreću na narod - HTELI SU DA MASOVNO UBIJAJU (VIDEO)

BLOKADERI teroristi sinoć su Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima Srbije napali ljude koji su branili prostorije Srpske napredne stranke i policiju. Oni su bukvalno bili spremni da počine masovno ubistvo, a o čemu svedoči snimak koji objavljujemo.

Foto: Printskrin

Naoružani motkama, palicama, ekstremisti blokaderi krenuli su na narod. Kako je to izgledalo pogledajte na priloženom video snimku:

Ovaj video jasno pokazuje nameru blokadera da su hteli da počine masovno ubistvo političkih neistomišljenika.