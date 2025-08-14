DAČIĆ: U napadu blokadera povređeno je sedam pripadnika Vojske koji čuvaju štićenu ličnost

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govori o sinoćnjim događajima i nasilju koje su blokaderi izazvali širom Srbije. Posebno nasilni bili su u Novom Sadu i Beogradu, gde je povređen veliki broj pripadnika policije i Vojske Srbije.

Foto: Printskrin

- Na mnogo mesta u Srbiji imali smo noćas pojavu napada blokadera na prostorije SNS, u nekoliko mesta i na prostorije SPS, uz napad na one građane koje njih ne podržavaju, a koji su pristalice SNS koji su se u većem broju okupili ispred svojih odbora. Najveći broj povređenih su građani koje su povredili blokaderi. U noćašnjim napadima na policiju povređeno je 27 policijskih službenika. Broj oštećenih službenih vozila 5, a oštećene opreme 22. Više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. Privedeno je 47 lica, sa 47 prekršajnih i 5 krivičnih prijava.

Kako je dodao, policija je radila na očuvanja reda i mira i trpela stravične i masovne napade. Bili su masovni napadi na prostorije SNS, a najteža situacija bila je u Novom Sadu, rekao je Dačić.

- Policajci su spasavali živote građana, ali i svoje, i ovom prilikom želim da im se zahvalim na tome. neki od njih su zadobili i teške povrede - rekao je ministar i dodao da su kod nekih policajaca konstatovane terške telesne povrede.

Dačić je pozvao da se hitno prekine sa nasiljem.

- Pozivamo da se prekine sa odlascima ispred političkih stranaka i adresa ljudi, i da se više ne maltretiraju građani jer to pokreće nasilje i ugrožava sukobe - naglasio je ministar Dačić i doda kako će se raditi na identifikaciji svih lica koja su kršila zakon i dovela do povređivanja građana i policajaca.

- Takođe, i sinoć sam to već rekao, a i Vojska Srbije je jutros održala konferenciju, pošto se manipulisalo se podatkom da je korišćemo vatreno odružje korišćeno od strane građana koji su branili SNS. Kao što je Vojska Srbije zvanično saopštila, reč je o službenom licu, pripadniku VS koje radi na obezbeđenju štićene ličnosti koje je u skladu sa zakonom.

Povređena su i sedmorica pripadnika Vojske Srbije, odnosno jedinice koja se bavi zaštitom ličnosti.

- Svi pripadnici organa bezbednosti su štitili živote građana Srbije. Da nije bilo tako, sigurno bi bilo žrtava - istakao je Dačić.

On je ukazao na to da se u pojedinim medijima izmišljaju priče, posebno kada je u pitanju policija.

- Izmišjanje nikome ne donosi političke poene jer policija nema veze s politikom, njen jedini zadatak je očuvanje javnog reda i mira - poručio je Ivica Dačić.

On je još jednom podvukao da smo svi bili svedoci jezivih napada, na pojedince, imovinu, ali i na funkcionere.

- Zamislite da se sad ide na adrese ljudi koji su s druge strane, da se ide ka prostorijama njihovih stranaka - rekao je Dačić i naglasio kako su blokaderi sinoć napadali građane, bez ikakvog razloga.

Dačić je otkrio i da je bilo okupljanja na čak 90 lokacija i da je agresija bila velika.

- Mi hoćemo da očuvamo mir - zaključio je Dačić.