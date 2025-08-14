Politika

PUCAO JE JER SU BLOKADERI HTELI DA IH UBIJU Zastavnik Brkušanin: Da nisam ispalio metak u vazduh, posledice bi bile mnogo teže

14. 08. 2025. u 09:03

U ZGRADI Generalštaba Vojske Srbije (Kamena palata) održana je konferencija za medije povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu.

ПУЦАО ЈЕ ЈЕР СУ БЛОКАДЕРИ ХТЕЛИ ДА ИХ УБИЈУ Заставник Бркушанин: Да нисам испалио метак у ваздух, последице би биле много теже

Foto: Printskrin

Direktor Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić obratio se na početku pisutnima:

- Došlo je do napada na pripadnike Vojske Srbije. Napadnute su Kobre koje su izvršavale zadatke na obezbeđenju određenog lica. Napadnuti su bakljama, palicama, povređeno je 7 pripadnika Vojske Srbije, 4 imaju teške telesne povrede. Pripadnici Vojske Srbije su grupi nepoznatih lica i napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena lica i da su pripadnici Vojske, ali su oni nastavili sa napadima. Pripadnici Vojske su pružali pasivni otpor - kaže on.

Kaže da su procenili da su ugroženi životi pripadnika Vojske, ovlašćeno službeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili.

Foto: Printskrin

- Postupak pripadnika Vojske bio je apsolutno u skladu sa pravilima i propisima, a procenjujemo da to nije urađeno da bi životi pripadnika Vojske bili ugroženi. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen život, već je spašen. Da se nije tako postupilo, posledice bi bile daleko teže - kaže on.

Zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin koji je ispalio hitac kaže da ih je 100 lica opkolilo i da takvu mržnju i bes za 20 godina svoje karijere nije video.

- Juče sam bio na redovnom zadatku obezbeđivanja lica, tom prilikom napala nas je grupa od 100 ljudi, palicama, bakljama, kamenicama, topovskim udaraima. Napad je bio silovit, pružili smo pasivan otpror. U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj i život mojih kolega ugrožen. Ispalio sam metak u vazduh i u tom trenutku su se napadači razbežali. Da to nisam uradio, posledice po mene i moje kolege bile bi daleko teže. Ovim poslom se bavim preko 20 godina i nisam imao prilike da vidim takav bes i mržnju prema ovlašćenim licima. To su znali, više puta smo ih upozoravali, ali za moju karijeru to nisam imao prilike da vidim i vrlo sam iznenađen - rekao je on.

Dalje je nastavio direktor Jovanić:

- Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije Republike Srbije u narednom periodu će izvršiti identifikaciju i pronalaženje napadača i preduzeti sve neophodne radnje i mere - zaključio je Jovanić.

