PORAZ BLOKADERA TERORISTA: Dok prave haos i prolivaju krv širom Srbije, njihov ideolog Šarović se brčka na moru
BIVŠI funkcioner SRS Nemanja Šarović koji mesecima huška na najstrašnije nasilje, uživa na odmoru dok blokaderi pokušavaju da zapale Srbiju.
Dok blokaderi teroristi sprovode najstrašnije nasilje širom Srbije, jedan od njihovih ideologa Nemanja Šarović se brčka na moru.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
KOSTIĆEVA BRVNARA NA MOKROJ GORI: Kao u lovačkom domu - kako izgleda glumčeva vikendica u prirodi (FOTO)
GLUMAC Vuk Kostić veliki je ljubitelj prirode, lova i ribolova, pa svaki slobodan trenutak koristi da ode van grada.
13. 08. 2025. u 10:27
