PORAZ BLOKADERA TERORISTA: Dok prave haos i prolivaju krv širom Srbije, njihov ideolog Šarović se brčka na moru

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.