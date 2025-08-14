Politika

VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

Novosti online

14. 08. 2025. u 00:14

USAID više nema izvor novca i gotov je, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ВРБОВАЊЕ У ТОКУ: Шешељ открио своје мрачне сумње

Foto: Printskrin Informer TV

- Moguće je da Englezi i Nemci vrbuju pojedinačno ili grupno dosadašnje aktiviste USAID da stupe u njihovu službu - rekao je Šešelj.

Nismo imali napade na sedišta konkurentskih političkih stranaka od vraćanja višestranačja, podsetio je predsednik SRS za Informer TV.

- Ove stvari treba privesti kraju jer Srbija trpi veliku štetu zbog ovoga - kazao je lider radikala.

Nephodan je specijalni tužilac za borbu protiv subverzivnih delatnosti, kazao je predsednik SRS.

Dodao je da je potrebno da se sa fakulteta odstrane profesori koji su podržali blokadere.

Šešelj je istakao i da je potrebno pokrenuti široku svesrpsku akciju da se podigne velelepna crkva na Limanu.

