Politika

DAČIĆ: Više od 15 policajaca povređeno večeras u aktima nasilja

V.N.

13. 08. 2025. u 22:51

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se ponovo večeras povodom divljanja blokadera širom Srbije.

ДАЧИЋ: Више од 15 полицајаца повређено вечерас у актима насиља

Foto: Printskrin

- Bojimo se da ima i teško povređenih policajaca. Imamo informacije sa terena da je više od 14,15 policajaca povređeno večeras u aktima nasilja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!