NASILJE NA ULICAMA GLAVNOG GRADA NE SME OSTATI NEKAŽNJENO! Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog za lica koja su napala policiju
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje sva lica koja su večeras napala pripadnike policije koji su obezbeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada.
Lica koja su upotrebila silu prema pripadnicima policije biće procesuirana zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj proredbi ili javnom skupi iz člana 344a Krivičnog zakonika.
Više javno tužilaštvo u Beogradu još jednom ponavlja da nasilje na ulicama glavnog grada ne sme ostati nekažnjeno, a posebno ne kada se vrši nad organima koji su zaduženi da obezbeđuju javno red i mir.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
