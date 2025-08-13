Politika

NASILJE NA ULICAMA GLAVNOG GRADA NE SME OSTATI NEKAŽNJENO! Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog za lica koja su napala policiju

V.N.

13. 08. 2025. u 22:29

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje sva lica koja su večeras napala pripadnike policije koji su obezbeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada.

Foto D. Milovanović

Lica koja su upotrebila silu prema pripadnicima policije biće procesuirana zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj proredbi ili javnom skupi iz člana 344a Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Beogradu još jednom ponavlja da nasilje na ulicama glavnog grada ne sme ostati nekažnjeno, a posebno ne kada se vrši nad organima koji su zaduženi da obezbeđuju javno red i mir.

