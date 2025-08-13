DAČIĆ SE OBRATIO POVODOM DIVLJANJA BLOKADERA: Svi napadači na policiju snosiće odgovornost (VIDEO)

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se ponovo večeras povodom divljanja blokadera širom Srbije.

Foto: Printscreen/Tanjug

- Dogodio se jezivi napad na državu. Na građane koji drugačije politički misle, na policiju. Mnogo je povređenih građana, šestorica povređenih policajaca. Blokaderi su napadali i građane i policiju bez ikakvog razloga - rekao je ministar policije.

- Policija je tu da zaštiti javni red i mir, mi smo protiv toga da se ovako protivzakonito i neprijavljeno ugrožava i imovina drugih političkih stranaka i životi građana koji drugačije misle i samih policajaca.

- Na mnogo mesta u Srbiji je bilo izraženo ovakvo nasilje, najviše u Novom Sadu, u Beogradu na pojedinim mestima, u Lazarevcu, Kraljevu, Pančevu. Policija je večeras spasavala živote građana i svoje živote - rekao je Dačić.

- Bojimo se da ima i teško povređenih policajaca. Imamo informacije sa terena da je više od 14,15 policajaca povređeno večeras u aktima nasilja, to tek treba da potvrdimo.

Kaže da policija želi da sačuva živote svih i da je policija upotrebljavala minimalna sredstva prinude kako bi spasila živote građana i svoje živote.

Dodaje i da je predsednik Vučić stigao u komandni centar policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, te da je tu celo rukovodstvo policije.

- Pozivamo sve da se povuku sa ulica i da sačuvamo mir i stabilnost u Srbiji. Svi koji su napadali policiju biće sankcionisani - svi će biti privedeni u narednih 48 sati koji su napadali policiju. Velika odgovornost je i na političarima i drugim akterima javnog života koji su pozivali na krvoproliće i koji moraju da snose odgovornost - zaključio je Dačić i dodao da je najvažnije da se sačuvaju životi građana i policije, da se sačuva mir i napadi na građane i policiju.